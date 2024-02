Les étonnants patrimoines La visite des petits héros Vieux, mardi 27 février 2024.

Les étonnants patrimoines La visite des petits héros Vieux Calvados

Une visite commentée et contée de l’exposition « Embarque avec tes héros grecs ».

Les enfants découvrent par le conte les histoires de Jason, de Thésée et d’Ulysse.

Ils accèdent ensuite à l’espace immersif et c’est à la tour de devenir des héros ! Rencontres avec des créatures mythologiques et épreuves les attendent tout au long du parcours.

Enfin, un atelier de réalisation d’un porte-clés en plastique fou à l’effigie de ton héros préféré ou d’un bateau en perles à repasser leur permet de se fabriquer un souvenir de leur visite !

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-27 14:00:00

fin : 2024-02-27

Route de Feuguerolles Bully

Vieux 14930 Calvados Normandie vieuxlaromaine@calvados.fr

