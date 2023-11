Soirées K’danse Jardins du Casino Cabourg, 2 décembre 2023, Cabourg.

Cabourg,Calvados

Envie de fredonner, de danser, de vous amuser sur des tubes des années 80 à aujourd’hui ? Cette soirée est faite pour vous !.

Samedi 2023-12-02 22:00:00 fin : 2023-12-03 02:00:00. .

Jardins du Casino Lounge bar du Casino

Cabourg 14390 Calvados Normandie



Want to hum, dance, have fun on hits from the 80s to today? This evening is made for you!

¿Quieres tararear, bailar y divertirte con los éxitos de los 80 hasta hoy? Esta noche es para ti

Haben Sie Lust, zu summen, zu tanzen und sich zu den Hits der 80er Jahre bis heute zu amüsieren? Dann ist dieser Abend genau das Richtige für Sie!

Mise à jour le 2023-11-22 par OT Normandie Cabourg Pays d’Auge