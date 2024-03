Stage : Monotype sur le thème de la Nature « la Campagne » Ecole d’arts plastiques de Lisieux Lisieux, mardi 30 avril 2024.

Stage : Monotype sur le thème de la Nature « la Campagne » 0 Mardi 30 avril, 10h00, 14h00 Ecole d’arts plastiques de Lisieux Payant : Tarifs : Moins de 26 ans Agglo- et hors Agglo : 2,50 € la demi journée / Plus de 26 ans Agglo et hors Agglo : 4 € la demi journée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-30T10:00:00+02:00 – 2024-04-30T12:00:00+02:00

Fin : 2024-04-30T14:00:00+02:00 – 2024-04-30T17:00:00+02:00

Composer avec arbre personnage et oiseaux sur différents supports en appliquant des couleurs et des masques au pinceau puis en impression avec une presse.

Apporter documentation photos sur ce thème figuratif, et effectuer des recherches d’œuvres de Fernand Leger.

Stage limité à 6 participants.

Ecole d’arts plastiques de Lisieux 7 allée Jean de la Fontaine, 14100 Lisieux Lisieux 14100 Calvados Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 0231483185 »}, {« type »: « email », « value »: « crd@agglo-lisieux.fr »}]

Gravure

Etienne Lodeho