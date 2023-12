Houlgate : villas et jardins 10 Boulevard des Belges Houlgate, 21 février 2024, Houlgate.

Houlgate Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-21 10:30:00

fin : 2024-02-21 12:00:00

Préparez-vous à un voyage à travers les styles et l’histoire grâce à la fantaisie des jardins et des villas, et découvrez la partie Est de la station jusqu’à l’ancienne chapelle !

Inscription obligatoiredans l’un de nos offices de tourisme ou en ligne..

10 Boulevard des Belges Départ de l’office de tourisme

Houlgate 14510 Calvados Normandie



Mise à jour le 2023-12-21 par OT Normandie Cabourg Pays d’Auge