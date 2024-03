Fenêtre sur le Passé Centre-ville de Bayeux Bayeux, mercredi 1 mai 2024.

Fenêtre sur le Passé Centre-ville de Bayeux Bayeux Calvados

Au coeur du centre-ville de Bayeux, une exposition unique et émouvante vous attend, vous invitant à un voyage dans le temps à travers des photographies captivantes des années 1939 à 1945. Cette exposition met en lumière la vie quotidienne des habitants de l’époque, en se concentrant notamment sur les devantures des magasins et les scènes de vie d’une période marquée par la Seconde Guerre mondiale.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-01

fin : 2024-09-30

Centre-ville de Bayeux 2 Rue de la Poissonnerie

Bayeux 14400 Calvados Normandie espaceactionbayeux@gmail.com

