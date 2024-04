Foulées du muguet Ouistreham, mercredi 1 mai 2024.

Foulées du muguet Ouistreham Calvados

Les 35e Foulées du Muguet de Ouistreham Riva-Bella auront lieu le 1er mai, comme tous les ans, au départ de l’Esplanade Lofi.

Cinq courses sont prévues cette année dont la populaire et emblématique Bédouine. Cette journée dédiée au sport est organisée par la Ville de Ouistreham Riva-Bella en partenariat avec l’association Riva Courir et la piscine Aquabella.Les courses

Les 5 courses Parcours 9h45 Kid cross Poussins, 1km (2013-2014) et Benjamins, 2km (2011-2012) GRATUITE10h Cani cross, 3km GRATUITE10h Marche nordique, 6km Avec classement et chronométrée 5€Avant la Bédouine Epreuve enfants (2015 et après) Sans classement, inscription sur place le jour de la course GRATUITE11h15: La Bédouine Course populaire Sable et route De minime (3km) à master (9km) 10€ pour la master et gratuit pour la minimeInscriptions

Inscriptions en ligne jusqu’au mardi 30 avril 12h sur https://www.njuko.net/fouleesdumuguet2024

Ou auprès du Service des Sports de la Ville avant le lundi 29 avril 2024 16h.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-01 09:45:00

fin : 2024-05-01 13:00:00

Esplanade Lofi

Ouistreham 14150 Calvados Normandie info@ville-ouistreham.fr

L’événement Foulées du muguet Ouistreham a été mis à jour le 2024-04-08 par OT Caen la Mer