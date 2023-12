Honfleur, les secrets du Moyen Age Office de Tourisme Honfleur Catégories d’Évènement: Calvados

Honfleur Honfleur, les secrets du Moyen Age Office de Tourisme Honfleur, 30 avril 2024, Honfleur. Honfleur Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-30 15:00:00

fin : 2024-04-30 L’Office de Tourisme de Honfleur présente une enquête qui va vous mener au cœur de la cité médiévale, au plus profond des ruelles étroites. « Les honfleurais ont perdu une partie de leur histoire. Aidez-les à retrouver la mémoire en remontant jusqu’au Moyen Age. ».

L’Office de Tourisme de Honfleur présente une enquête qui va vous mener au cœur de la cité médiévale, au plus profond des ruelles étroites. « Les honfleurais ont perdu une partie de leur histoire. Aidez-les à retrouver la mémoire en remontant jusqu’au Moyen Age. »

L’Office de Tourisme de Honfleur présente une enquête qui va vous mener au cœur de la cité médiévale, au plus profond des ruelles étroites. « Les honfleurais ont perdu une partie de leur histoire. Aidez-les à retrouver la mémoire en remontant jusqu’au Moyen Age. » .

Office de Tourisme Quai Lepaulmier

Honfleur 14600 Calvados Normandie

Mise à jour le 2023-12-21 par OT Honfleur-Beuzeville Détails Catégories d’Évènement: Calvados, Honfleur Autres Code postal 14600 Lieu Office de Tourisme Adresse Office de Tourisme Quai Lepaulmier Ville Honfleur Departement Calvados Lieu Ville Office de Tourisme Honfleur Latitude 49.4222802 Longitude 0.23101329 latitude longitude 49.4222802;0.23101329

Office de Tourisme Honfleur Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/honfleur/