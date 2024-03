Café-débat sur la libération de la Côte fleurie par la Brigade Piron Salle des fêtes (Houlgate) Houlgate, mardi 30 avril 2024.

Café-débat sur la libération de la Côte fleurie par la Brigade Piron Salle des fêtes (Houlgate) Houlgate Calvados

Vincent Carpentier et Benoît Labbey sont universitaires spécialistes de la Bataille de Normandie et archéologues à l’I.N.R.A.P. S’appuyant sur des témoignages et des archives photo et audio, ils vous rappellent les temps forts de la campagne normande du « First Belgian Group », qui a libéré les communes littorales, dont Houlgate, depuis l’embouchure de l’Orne jusqu’à la Seine, du 17 au 29 août 1944.

Découvrez en avant-première les recherches archéologiques dédiées aux positions du Mur de l’Atlantique, dont la batterie de Tournebride à Houlgate !

Inscription par mail à cafedebathoulgate@gmail.com.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-30 17:00:00

fin : 2024-04-30 19:00:00

Salle des fêtes (Houlgate) 10 boulevard des Belges

Houlgate 14510 Calvados Normandie cafedebathoulgate@gmail.com

