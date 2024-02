Les animaux de la forêt de Cerisy Maison de la forêt Montfiquet, mardi 23 avril 2024.

Les animaux de la forêt de Cerisy Maison de la forêt Montfiquet Calvados

En famille, venez découvrir les nombreux animaux de la Forêt de Cerisy. Du plus grand des animaux forestiers, le cerf, jusqu’aux petites bêtes du sol, parcourons la réserve naturelle pour comprendre leur mode de vie et rechercher des indices de présence. Mettez vos sens en éveil afin d’observer et d’apprécier la nature et ses habitants.

Réservation obligatoire.

(3km/2h30) Niveau 1

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-23 10:00:00

fin : 2024-04-23 12:30:00

Maison de la forêt L’embranchement

Montfiquet 14490 Calvados Normandie accueil@isigny-omaha-tourisme.fr

