Urban Trail Saint-Valery-sur-Somme, samedi 30 mars 2024.

Urban Trail Saint-Valery-sur-Somme Somme

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-30

fin : 2024-03-30

à Saint-Valery-sur-Somme porté par le Club Courir en Baie de Somme.

Enfilez vos baskets et vivez une aventure inédite à Saint-Valery-sur-Somme : l’urban trail est un défi accessible à tous qui conjugue activité physique (course ou marche) et découverte du patrimoine urbain. Sel(e), en duo, entre amis ou famille, sportifs chevronnés ou marcheurs du dimanche, parcourez la ville au crépuscule et découvrez Saint-Valery comme vous ne l’avez encore jamais vue !

Sur inscriptions auprès du club C.B.S.

.

Saint-Valery-sur-Somme 80230 Somme Hauts-de-France



L’événement Urban Trail Saint-Valery-sur-Somme a été mis à jour le 2024-01-15 par SIM Hauts-de-France – OT DE LA BAIE DE SOMME