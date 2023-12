Festival Cubanama #Stages Saint-Martin-de-Seignanx, 30 mars 2024, Saint-Martin-de-Seignanx.

Saint-Martin-de-Seignanx Landes

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-30

fin : 2024-03-31

Après le succès du premier festival Afro-Cubain du Seignanx, l’association CUBANAMADANSE en partenariat avec la ville de Saint-Martin-de-Seignanx et l’office du Tourisme SEIGNANX.COM est heureuse de vous présenter sa deuxième édition du FESTIVAL AFRO – CUBAIN #2 « CUBANAMA » !

En plus des shows, concert et soirées DJset, des STAGES de danses et percussions seront proposés tout au long du week-end : Salsa, Rueda Casino, Elegua, Yemaya, Ruba…

Programme et tarifs détaillés en téléchargement (PDF).

Réservation en ligne ou au guichet de l’office de tourisme & Tiers lieux de Ondres, le Point Com..

EUR.

Saint-Martin-de-Seignanx 40390 Landes Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-19 par OT Seignanx