Vide-grenier, brocante du Festirues Morcenx-la-Nouvelle, dimanche 28 avril 2024.

Vide-grenier, brocante du Festirues Morcenx-la-Nouvelle Landes

Toute cette journée, vous pourrez profiter non seulement du vide-grenier, brocante pour chiner et aussi du Festirues, festival des arts de la rue. Tous les spectacles sont gratuits !

Vous souhaitez participer au vide-grenier ? Rien de plus simple Fiche d’inscription et règlement signés sont à retourner à l’Office de tourisme avec votre règlement.

Office de tourisme du Pays Morcenais 4, place Jean Moulin BP66, 40110 Morcenx-La-Nouvelle .

Place Aristide Briand

Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-28

fin : 2024-04-28



