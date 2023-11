Emmet Cohen Trio SALLE MAURICE THOREZ, 28 avril 2024, TARNOS.

Emmet Cohen Trio SALLE MAURICE THOREZ. Un spectacle à la date du 2024-04-28 à 17:00 (2024-04-28 au ). Tarif : 13.8 à 13.8 euros.

Gratuit pour les moins de 12 an(s) Pianiste et compositeur americain, Emmet Cohen est l’une des figures marquantes de la scène New Yorkaise actuelle. Reconnu par ses pairs pour son « touché mesuré et agile, son vocabulaire harmonique chaleureux » (Downbeat) il est également formidablement à l’aise sur scène tissant très rapidement des liens de complicité avec le public et les autres musiciens. Leader du trio qui porte son nom, Emmet Cohen est un pianiste international qui s’est déjà produit dans les plus grands festivals de Jazz ( Newport, Monterey, and North Sea jazz) etc. Emmet Cohen Emmet Cohen

SALLE MAURICE THOREZ TARNOS Centre Municipal Albert Castet Landes

13.8

EUR13.8.

