Fête des jardins Mont-de-Marsan, dimanche 28 avril 2024.

Fête des jardins Mont-de-Marsan Landes

Cette manifestation sur le thème du jardinage et de l’horticulture devient un rendez vous incontournable du printemps.

La journée s’organisera autour d’un vide-jardins et d’un troc aux plantes ouverts aux particuliers (boutures, graines, outils et décoration de jardinage…), d’expositions ventes et de conseils de professionnels (pépiniéristes, apiculteurs, associations, brocanteur avec des articles de jardin, entreprises d’aménagement et d’entretien d’espaces verts…). De nombreuses animations toute la journée dont des ateliers de vannerie, de cuisine, de greffes d’arbres fruitiers, une visite commentée du parc, des promenades en canoë autour du parc, …et des activités pour les tout-petits….Emplacement gratuit – inscrip. au 05 58 05 87 52

Entrée libre. Restauration possible sur place .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-28 09:00:00

fin : 2024-04-28 18:00:00

Parc Jean Rameau

Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine sandrine.persillon@montdemarsan.fr

