Tri Race Saint-Paul-lès-Dax, dimanche 28 avril 2024.

Tri Race Saint-Paul-lès-Dax Landes

Plus de 400 triathlètes (amateurs ou confirmés) sont attendus pour participer à ces épreuves.

Trois disciplines natation, cyclisme et course à pied.

La partie natation en eau libre se fera dans le lac de Christus.

Le parcours vélo se fera au départ du lac avec une boucle sécurisée de 10 km, en drafting.

La course à pied aura lieu autour du lac de Christus.

Tous les ingrédients sont réunies pour une très belle journée de compétition, parcours sécurisés dans un espace autour du lac,

Bénévoles motivés, sono pour l’ambiance, buvette et restauration sur place .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-28

fin : 2024-04-28

Lac de Christus

Saint-Paul-lès-Dax 40990 Landes Nouvelle-Aquitaine triathlonsaintpaullesdax@gmail.com

L’événement Tri Race Saint-Paul-lès-Dax a été mis à jour le 2024-03-27 par OT Grand Dax