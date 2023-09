4 SAISONS DU JAZZ : EMMET COHEN TRIO Place Albert Castets Tarnos, 28 avril 2024, Tarnos.

Tarnos,Landes

Pianiste et compositeur américain, Emmet Cohen est l’une des figures

marquantes de la scène new-yorkaise actuelle. Reconnu par ses pairs pour son

« touché mesuré et agile, son vocabulaire harmonique chaleureux » (Downbeat)

il est également formidablement à l’aise sur scène tissant très rapidement des

liens de complicité avec le public et les autres musiciens.

Leader du trio qui porte son nom, Emmet Cohen est un pianiste international qui

s’est déjà produit dans les plus grands festivals de Jazz (Newport, Monterey, and

North Sea jazz) et nous a fait le plaisir de jouer à Tarnos l’an dernier pendant

Jazz en Mars..

2024-04-28 fin : 2024-04-28 . EUR.

Place Albert Castets Salle Maurice Thorez

Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine



American pianist and composer Emmet Cohen is one of the leading figures

new York scene today. Recognized by his peers for his

his « measured, agile touch and warm harmonic vocabulary » (Downbeat)

he is also formidably at ease on stage, quickly forging bonds of complicity

with his audience and fellow musicians.

Leader of the trio that bears his name, Emmet Cohen is an international pianist who has already

performed at some of the world?s leading jazz festivals (Newport, Monterey, and

North Sea jazz) and gave us the pleasure of playing in Tarnos last year during

Jazz en Mars.

El pianista y compositor estadounidense Emmet Cohen es una de las principales figuras

de la escena neoyorquina actual. Reconocido por sus colegas por su

su « toque medido y ágil y su cálido vocabulario armónico » (Downbeat)

también se encuentra formidablemente a gusto en el escenario, forjando rápidamente lazos de complicidad con

con el público y los demás músicos.

Líder del trío que lleva su nombre, Emmet Cohen es un pianista internacional que ha actuado en algunas de las salas más importantes del mundo

ha actuado en algunos de los festivales de jazz más importantes del mundo (Newport, Monterey y

North Sea jazz) y nos dio el placer de tocar en Tarnos el año pasado durante

Jazz en Marte.

Emmet Cohen ist ein amerikanischer Pianist und Komponist, der zu den

der aktuellen New Yorker Musikszene. Er wird von seinen Kollegen für seine

« gemessenen und flinken Anschlag, sein warmes harmonisches Vokabular » (Downbeat)

er fühlt sich auch auf der Bühne pudelwohl und baut sehr schnell eine Beziehung zu seinem Publikum auf

auf der Bühne ist er mit dem Publikum und den anderen Musikern eng verbunden.

Emmet Cohen, der Leiter des nach ihm benannten Trios, ist ein internationaler Pianist, der schon in vielen Ländern aufgetreten ist

er ist bereits auf den größten Jazzfestivals aufgetreten (Newport, Monterey, and

North Sea Jazz) und spielte letztes Jahr in Tarnos bei der Veranstaltung

Jazz en Mars.

Mise à jour le 2023-09-19 par OT Seignanx