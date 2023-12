Festival Cubanama Saint-Martin-de-Seignanx Catégories d’Évènement: Landes

Saint-Martin-de-Seignanx

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-29

fin : 2024-03-31 Après le succès du premier festival Afro-Cubain du Seignanx, l’association CUBANAMADANSE en partenariat avec la ville de Saint-Martin-de Seignanx et l’office du Tourisme SEIGNANX.COM est heureuse de vous présenter sa deuxième édition du FESTIVAL AFRO – CUBAIN #2 « CUBANAMA » ! Au programme, des artistes internationaux tels que Madeline RODRIGUEZ, Yanet FUENTES, Marion CHARON accompagnés de 3 musiciens et de la chanteuse Martha GALARRAGA. Ces derniers accompagneront vos cours de danse Afro-cubain le dimanche.

Nous avons le privilège d’accueillir La QUIMICA !!!! Un groupe mythique de la scène Bordelaise qui enflammera la salle Camiade, le samedi soir !!! Une équipe de DJs qui saura vous envoûter : DJ NKA, DJ TOKA et DJ CLAUDE. 3 soirées, shows et 2 jours de stages de de danses ! Programme détaillé jour par jour en téléchargement (PDF).

Pré vente en ligne ou au guichet de l’office..

Saint-Martin-de-Seignanx 40390 Landes Nouvelle-Aquitaine

