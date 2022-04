Rugby Africa Cup Marseille 8e Arrondissement, 1 juillet 2022, Marseille 8e Arrondissement.

Rugby Africa Cup Stade Pierre Delort 72 Rue Raymond Teisseire Marseille 8e Arrondissement

2022-07-01 – 2022-07-10 Stade Pierre Delort 72 Rue Raymond Teisseire

Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Les 8 meilleures équipes du continent africain ( sauf l’Afrique du Sud qui en est exemptée) s’affronteront – selon un format à élimination directe (quarts-de-finale, demi-finales, finale) – pour désigner l’équipe africaine qui rejoindra les équipes déjà qualifiées pour la Coupe du monde de rugby 2023 en France.

Le vainqueur rejoindra les Bleus et les Blacks pour représenter l’Afrique dans le groupe A. Le finaliste, lui, aura une dernière chance de se qualifier via le tournoi de repêchage prévu en novembre 2022.



1er et 2 juillet quarts de finale

Quart de finale 1 : Namibie – Burkina Faso

Quart de finale 2 : Zimbabwe – Côte d’Ivoire

Quart de finale 3 : Sénégal – Algérie

Quart de finale 4 : Ouganda – Kenya



6 juillet demi-finales

Demi-finale 1 : vainqueurs des quarts de finale 1 et 2

Demi-finale 2 : vainqueurs des quarts de finale 3 et 4



10 juillet finale

Avec les vainqueurs des demi-finales 1 et 2



Les matches de classement

6 juillet

Perdants des quarts de finale 1 et 2

Perdants des quarts de finale 2 et 3

10 juillet

Matches pour les 3e, 4e et 7e places

Ville hôte de la Coupe du monde de rugby, Marseille accueillera 6 matches de la compétition (dont deux quarts-de-finale), en 2023. Elle sera aussi ville hôte de la Rugby Africa Cup, tournoi qualificatif pour les équipes africaines.

https://www.rugbyworldcup.com/

