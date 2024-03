En harmonie avec la nature Aïoli Caganis Martigues, vendredi 26 avril 2024.

En harmonie avec la nature Plongez dans une journée de connexion profonde avec la nature à la ferme Aïoli-Caganis avec notre atelier exclusif « En harmonie avec la nature » à Martigues. 26 avril et 8 mai Aïoli Caganis Adulte : 16 €, Enfant (6-10 ans) : 10 €.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-26T09:00:00+02:00 – 2024-04-26T14:30:00+02:00

Fin : 2024-05-08T09:00:00+02:00 – 2024-05-08T14:30:00+02:00

Dès votre arrivée, laissez-vous envelopper par l’atmosphère accueillante de Fanny et Christophe, où un café chaud et une délicieuse douceur maison vous attendent pour démarrer cette aventure.

Commencez par mettre les mains dans la terre lors d’un atelier de plantation de semis dans la serre, où vous apprendrez les bases de l’agriculture biologique et de la permaculture. Puis, partez pour une balade enchantée à travers les milieux naturels et semi-naturels qui entourent les champs maraîchers et fruitiers. Laissez-vous imprégner par la beauté paisible de cet environnement naturel et découvrez les secrets de la biodiversité locale.

Ce sera l’occasion de découvrir l’hôtel à insectes et d’observer avec fascination tous les animaux et insectes qui cohabitent en parfaite harmonie avec la nature, contribuant ainsi à l’équilibre écologique de notre écosystème.

Pour recharger vos batteries, savourez un délicieux pique-nique fermier composé de produits locaux frais et savoureux, où chaque bouchée est une célébration de la terre et de ses bienfaits. Et comme souvenir de cette journée mémorable, chaque participant recevra un semis à replanter chez lui, symbolisant notre engagement commun envers la préservation de la nature et la promotion de la durabilité.

Offrez-vous une expérience immersive au cœur de la nature et réservez dès maintenant votre place pour « En harmonie avec la nature » à la ferme Aïoli-Caganis. Une journée inoubliable où la beauté de la nature et la générosité de la terre vous attendent pour vous inspirer et vous émerveiller.

Aïoli Caganis Aïoli Caganis, Chemin des Gides, 13500 Martigues, France Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://www.martigues-tourisme.com/activites-les-rencontres-producteurs/en-harmonie-avec-la-nature.html »}]

Agriculture Produits du terroir

Otmartigues / BerangèreB