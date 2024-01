Braderie d’hiver 2024 Rue Saint-Pierre Caen, vendredi 2 février 2024.

Caen Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Vendredi 2024-02-02

fin : 2024-02-03

L’association Les Vitrines de Caen organise une braderie d’hiver dans les rues piétonnes du centre-ville.

Des commerçants et des non sédentaires proposent leurs bonnes affaires de fin de saison ! Venez en profiter lors de ces deux jours de braderie.

© Ville de Caen

Rue Saint-Pierre rue Saint-Pierre

Caen 14000 Calvados Normandie



Mise à jour le 2024-01-05 par OT Caen la Mer