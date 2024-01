Deux mensonges et une vérité Rue Roland de la Olla Joué-lès-Tours, dimanche 18 février 2024.

Joué-lès-Tours Indre-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Dimanche 2024-02-18 15:30:00

fin : 2024-02-18

Le Lions club de Joué-lès-Tours vous propose la pièce Deux mensonges et une vérité par le Théâtre de l’ephémère.

Les recettes de cette manifestation seront intégralement reversées à l’association Enfant-Cancer et Santé.

12 EUR.

Rue Roland de la Olla

Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



