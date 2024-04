Tours sur Loire Tours, jeudi 2 mai 2024.

Tours sur Loire Tours Indre-et-Loire

Mercredi

La guinguette prend de la hauteur pour ses quartiers d’été ! La guinguette se regroupera sur le premier plateau et s’étendra en direction de la bibliothèque municipale avec, au pied de la dame au chapeau vert , une annexe du bar avec une ambiance plus contemplative et l’accueil de l’espace barbecue.

La programmation fera, quant à elle, la part belle à un tremplin chanson et à une résidence autour de la danse. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-02 11:00:00

fin : 2024-09-28 00:30:00

Rue des Tanneurs

Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire contact@tourssurloire.fr

L’événement Tours sur Loire Tours a été mis à jour le 2024-04-05 par Tours Val de Loire Tourisme