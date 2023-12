Spectacle Claude Vanony Rue Louis Chauveau Arc-lès-Gray Catégories d’Évènement: Arc-lès-Gray

Haute-Saône Spectacle Claude Vanony Rue Louis Chauveau Arc-lès-Gray, 25 février 2024, Arc-lès-Gray. Arc-lès-Gray Haute-Saône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-25 16:00:00

fin : 2024-02-25 . Reprises des chansons de Barbara « L’Aigle noir, le mal de vivre, la solitude… » interprétées par Nwanda Beli et Pascal Keller. .

Rue Louis Chauveau Salle Festi’Val

Arc-lès-Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

Mise à jour le 2023-12-14 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY Détails Catégories d’Évènement: Arc-lès-Gray, Haute-Saône Autres Code postal 70100 Lieu Rue Louis Chauveau Adresse Rue Louis Chauveau Salle Festi'Val Ville Arc-lès-Gray Departement Haute-Saône Lieu Ville Rue Louis Chauveau Arc-lès-Gray Latitude 47.45392 Longitude 5.5838 latitude longitude 47.45392;5.5838

Rue Louis Chauveau Arc-lès-Gray Haute-Saône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arc-les-gray/