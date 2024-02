Atelier lecture à haute voix Aline Petiot Bibliothèque Gray Gray, mercredi 6 mars 2024.

Chacun des participants apportera un court texte, poème ou un extrait d’un livre ou journal ou tout autre support écrit qu’il lira à voix haute. Nous parlerons ensuite de son choix pendant quelques minutes, si la personne est d’accord.

Lire à voix haute permet à celui qui lit de jouer un rôle et de s’identifier aux personnages, d’investir pour quelques minutes, une histoire qui l’a interpellé. Pour le public qui écoute, c’est un moment de partage et une possible ouverture sur de futures lectures qui peuvent surprendre ou charmer… .

Début : 2024-03-06 16:00:00

fin : 2024-03-06 17:00:00

Bibliothèque Gray 1 Place Charles de Gaulle

Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté bibliotheque@ville-gray.fr

