Concert au Batolune – Ladies Ballbreaker Rue des Corsaires Honfleur, 9 mars 2024, Honfleur.

Honfleur Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-09 20:30:00

fin : 2024-03-09

L’histoire des Ladies Ballbreaker débute en 2012 à Montpellier… Une histoire de potes qui voulait juste se retrouver autour d’un ami commun, AC/DC… Les Ladies, c’est un live teinté de mises en scène et d’humour plutôt gonflé, un show hommage à AC/DC bien sûr, mais où les 5 personnalités de ces power girls prennent place pour s’approprier ce monument du hard-rock..

Rue des Corsaires

Honfleur 14600 Calvados Normandie



Mise à jour le 2023-12-27 par OT Honfleur-Beuzeville