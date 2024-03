Le labyrinthe du Minotaure, un atelier sous forme d’Escape game Vieux-la-Romaine, musée et sites archéologiques Vieux, dimanche 28 avril 2024.

Le labyrinthe du Minotaure, un atelier sous forme d’Escape game Un atelier sous forme d’escape game pour découvrir l’histoire de Thésée contre le Minotaure. Dimanche 28 avril, 14h00 Vieux-la-Romaine, musée et sites archéologiques 7€ par enfant ; 10€ par adulte

Début : 2024-04-28T14:00:00+02:00 – 2024-04-28T16:00:00+02:00

Fin : 2024-04-28T14:00:00+02:00 – 2024-04-28T16:00:00+02:00

« Direction le labyrinthe dans lequel se cache le terrible Minotaure !

Après avoir conté l’histoire, la médiatrice vous invite à réaliser votre propre labyrinthe en argile.

Vous pourrez ensuite vous lancer dans un escape game sur plateau de jeu durant lequel il vous faudra impérativement trouver la sortie du labyrinthe ! »

À 14h00

Dès 8 ans, en famille

7€ par enfant ; 10€ par adulte

réservation obligatoire

Vieux-la-Romaine, c’est l’histoire de la ville d’Aregenua, une capitale qui administra un des territoires de l’actuelle Normandie bien avant la naissance de celle-ci. Les premières traces d’implantation de la ville remontent au début du Ier siècle ap. J.-C. Son essor urbain se serait effectué dans les années 120-140 ap. J.-C. et s’illustre par un vaste programme de constructions monumentales. La ville atteint son apogée entre le milieu du IIe siècle ap. J.-C. et la première moitié du IIIe siècle ap. J.-C. Ensuite, la cité décline et s’engage dans un processus de ruralisation.

Aujourd’hui, les visiteurs peuvent découvrir cette cité antique en visitant le musée et les vestiges du Forum et de deux maisons romaines.

musée Vieux-la-Romaine