Concert au Batolune – MomentuM Rue des Corsaires Honfleur, 1 mars 2024, Honfleur.

Honfleur Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-01 20:30:00

fin : 2024-03-01

« Difficile aujourd’hui de n’avoir jamais entendu parler de – M -. Au travers de sa propre musique, ou par ses multiples collaborations, Matthieu Chedid est reconnu comme un acteur incontournable de la scène francophone. Admirée par son public, la musique de – M – est à la fois accessible et variée, oscillant entre le rock, le funk, la pop, le reggae et l’afro. Elle représente un challenge pour n’importe quel musicien désireux de l’aborder..

« Difficile aujourd’hui de n’avoir jamais entendu parler de – M -. Au travers de sa propre musique, ou par ses multiples collaborations, Matthieu Chedid est reconnu comme un acteur incontournable de la scène francophone. Admirée par son public, la musique de – M – est à la fois accessible et variée, oscillant entre le rock, le funk, la pop, le reggae et l’afro. Elle représente un challenge pour n’importe quel musicien désireux de l’aborder.

« Difficile aujourd’hui de n’avoir jamais entendu parler de – M -. Au travers de sa propre musique, ou par ses multiples collaborations, Matthieu Chedid est reconnu comme un acteur incontournable de la scène francophone. Admirée par son public, la musique de – M – est à la fois accessible et variée, oscillant entre le rock, le funk, la pop, le reggae et l’afro. Elle représente un challenge pour n’importe quel musicien désireux de l’aborder.

.

Rue des Corsaires

Honfleur 14600 Calvados Normandie



Mise à jour le 2023-12-27 par OT Honfleur-Beuzeville