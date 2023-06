Afterwork rue de Witternheim Bindernheim, 9 juin 2023, Bindernheim.

Bindernheim,Bas-Rhin

Venez profiter d’un verre en famille, avec les amis. restauration sur place..

2023-06-09 à ; fin : 2023-06-09 23:00:00. EUR.

rue de Witternheim

Bindernheim 67600 Bas-Rhin Grand Est



Come and enjoy a drink with family and friends.

Ven a disfrutar de una copa con la familia y los amigos. Catering in situ.

Kommen Sie und genießen Sie ein Getränk mit der Familie, mit Freunden. Verpflegung vor Ort.

Mise à jour le 2023-06-01 par Office de tourisme du grand Ried