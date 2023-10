CABARET POÉTIQUE Rue de la Pépinière Yutz, 16 février 2024, Yutz.

Yutz,Moselle

Cabaret poétique

Lecture théâtralisée par la Cie Incognito/Prévert, Eluard, Barbara, Grand Corps Malade… Ces poètes qui nous rassemblent.. Tout public

Vendredi 2024-02-16 20:30:00 fin : 2024-02-16 . .

Rue de la Pépinière

Yutz 57970 Moselle Grand Est



Poetic cabaret

Staged reading by Cie Incognito/Prévert, Eluard, Barbara, Grand Corps Malade… Poets who bring us together.

Cabaret poético

Lectura dramatizada de Cie Incognito/Prévert, Eluard, Barbara, Grand Corps Malade… Poetas que nos unen.

Poetisches Kabarett

Szenische Lesung von der Cie Incognito/Prévert, Eluard, Barbara, Grand Corps Malade… Diese Dichter, die uns zusammenbringen.

Mise à jour le 2023-09-01 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME