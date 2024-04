DÉCOUVERTE DES CHAUVES-SOURIS Centre socio-culturel Châtel-Saint-Germain, mardi 30 avril 2024.

DÉCOUVERTE DES CHAUVES-SOURIS Centre socio-culturel Châtel-Saint-Germain Moselle

Mardi

Le temps d’une soirée, venez découvrir le monde fascinant des chauves-souris et déconstruire les clichés qui leur collent à la peau. Au cours d’une première partie en salle, votre animateur vous expliquera tout ce qu’il y a à savoir sur ces petits mammifères volants et ce qui les rends si mystérieux. Puis à la nuit tombée, vous serez plongés dans le monde nocturne et discret de ces animaux volants pas comme les autres. Une expérience surprenante à partager seul ou en famille.

Infos et inscription au 0383231945 ou par mail l.paris@cpepesc-lorraine.frTout public

0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-30 20:00:00

fin : 2024-04-30 22:00:00

Centre socio-culturel 8 rue Jeanne d’Arc

Châtel-Saint-Germain 57160 Moselle Grand Est

L’événement DÉCOUVERTE DES CHAUVES-SOURIS Châtel-Saint-Germain a été mis à jour le 2024-04-02 par AGENCE INSPIRE METZ