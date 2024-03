EXPOSITION UNIVERS MANGA Sarreguemines, mardi 30 avril 2024.

EXPOSITION UNIVERS MANGA Sarreguemines Moselle

Dans la continuité de plusieurs animations autour de la culture japonaise et du manga à destination du public adolescent, nous vous invitons à découvrir et admirer cette exposition Univers Manga réalisée par Émmie Siebert. Passionnée par cet univers depuis plus de 13 ans, sa collection privée vous parlera de la culture manga et vous entraînera à la découverte de la littérature japonaise.

Coffrets collectors, figurines, cosplay, mais également des estampes et des kimonos composent cette exposition.Tout public

0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-30 12:00:00

fin : 2024-05-18 18:00:00

4 Chaussée de Louvain

Sarreguemines 57200 Moselle Grand Est contact.med@agglo-sarreguemines.fr

