JUDICIUM GRAVEL Rue de la République Yutz, mercredi 1 mai 2024.

Mercredi

Top Départ pour la 3ème édition ! Fort de son succès lors des précédentes éditions, la JUDICIUM Gravel du CSC Yutz est de retour !

Cet événement a de quoi ravir tous ceux qui souhaitent faire une belle sortie à vélo pour découvrir nos magnifiques paysages de l’arc Mosellan.

La JUDICIUM c’est avant tout du Gravel mais l’événement est ouvert aux VTTistes.

Départ depuis l’Aéroparc de Yutz, stationnement gratuit à proximité, restauration sur place, 7 parcours de difficultés adaptées à tous les niveaux et des ravitaillements avec produits locaux.

Chaque parcours a en outre une thématique particulière que vous devinerez à travers leur nom et qui vous fera découvrir nos forêts, nos sentiers et bien plus encore… on ne vous en dit pas plus… teasing !

Sept parcours sont proposés (70% de chemin et 30% de route)

– Parcours 20km (La balade en famille) avec 133 m de dénivelé positif

– Parcours 30km (À la découverte des chemins) avec 210m de dénivelé positif

– Parcours 48km (À travers champs) avec 352 m de dénivelé positif

– Parcours 76km (Sentier des casemates) avec 714 m de dénivelé positif

– Parcours 90km (À la découverte des fortifications) avec 865 m de dénivelé positif

– Parcours 97km (Balade à la campagne) avec 904 m de dénivelé positif

– Parcours 125km (L’intégral de l’Arc Mosellan) avec 1305 m de dénivelé positif

Voila il y en a pour tous les goûts et les couleurs ! Mais surtout beaucoup de plaisir à prendre seul ou en famille !

Venez nombreux en profiter !

Inscriptions sur le site internet du CSC YUTZ.Tout public

15 EUR.

Rue de la République Aéroparc de Yutz

Yutz 57970 Moselle Grand Est cscyutz@gmail.com

L'événement JUDICIUM GRAVEL Yutz a été mis à jour le 2024-03-27