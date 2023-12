ROBERTO ALAGNA – UN SOIR D’OPÉRA 2 Place d’Armes – J. F. Blondel Metz Catégories d’Évènement: Metz

Début : Mardi 2024-04-30 20:30:00

ROBERTO ALAGNA – Un soir d'Opéra Roberto ALAGNA vous propose un récital d'inspiration sacrée dans les plus belles eglises et cathédrales de France. « Dans ces lieux aux atmosphères recueillies, une puissance descend sur soi qui nous apaise. J'aime m'y attarder, seul, pour réfléchir, méditer. J'aime aussi ce qu'une église représente: cette manifestation de la foi des hommes pour Dieu. C'est cette foi qui bâtit les églises. Je la compare à mon art qui soulève aussi d'immenses dévotions. On y croit en quelque chose, on y communie avec la beauté. l'aime à croire que, de tout temps, chaque artiste a apporté sa pierre à la construction de l'immense cathédrale qu'est l'art lyrique ». Tout public 49 EUR.

Cathédrale Saint-Etienne

Metz 57000 Moselle Grand Est

