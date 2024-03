FLÂNERIE GOURMANDE POUR DISCIPLES DE BACCHUS Route de Strasbourg Barst, mercredi 1 mai 2024.

Mercredi

L’Office de tourisme Connexion Freyming-Merlebach propose une formule alliant découverte et saveurs Flânerie à Marienthal, entre nature, saveurs et gourmandises pour disciples de Bacchus.

Découvrez les spécificités et particularités des arbres de nos forêts du côté de Marienthal (Commune de BARST)

Flânerie gourmande, à travers forêt et champs, avec Géraldine TOMASINO, (Envie de Bon) érudite en plantes sauvages, jalonnée de stations de dégustations de saveurs gourmandes concoctées par Christophe (Les Tentations de Faust)

Menu Saveurs et gourmandises

Prenez une balade en forêt et dans les champs du côté de Marienthal, saupoudrez d’explications sur les caractéristiques et propriétés des plantes sauvages, transmises par Géraldine, cueilleuse de plantes passionnée, ajoutez-y quelques Tentations de Faust, concoctées par Christophe, fin gourmet et expert dans l’alliance vins et mets … Savourez !

Exclusivement sur Inscription à l’Office de tourisme avant Mardi 23 avril 2024. Places limitées.Adultes

43 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-01 10:30:00

fin : 2024-05-01 15:00:00

