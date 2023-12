LA PLACE DU VÉGÉTAL DANS LE PAYSAGE, ENTRE ÉVOLUTION ET PRÉSERVATION – CONFERENCE Rue de la Mairie Monnières Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Monnières LA PLACE DU VÉGÉTAL DANS LE PAYSAGE, ENTRE ÉVOLUTION ET PRÉSERVATION – CONFERENCE Rue de la Mairie Monnières, 25 janvier 2024, Monnières. Monnières Loire-Atlantique

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-25 18:30:00

fin : 2024-01-25 20:30:00 Conférence avec la présence de Pauline Pauleau et Gaëlle Féat.

Conférence avec la présence de Pauline Pauleau et Gaëlle Féat

À l’échelle d’un territoire, les paysages ne sont pas statiques. Ils évoluent continuellement sous l’action de facteurs naturels et des actions humaines. Se posent alors les questions suivantes : jusqu’à quel point faut-il préserver les paysages ? Quel équilibre trouver entre préservation et évolution ? Comment le végétal participe à ce processus d’évolution ? Sa présence dans nos paysages résulte de nos aspirations individuelles comme de nos pratiques agricoles, mais aussi d’une adaptation progressive au dérèglement climatique. | Aujourd’hui les espèces « locales » cohabitent avec les espèces « horticoles » pour créer nos paysages : une cohabitation continuellement requestionnée. Quelles orientations souhaitez-vous pour demain ? À travers ses missions d’accompagnement auprès des collectivités, le CAUE propose de partager ses questionnements et expériences afin de poser les bases d’un débat.| Gratuit – Réservation en ligne .

Rue de la Mairie

Monnières 44690 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Mise à jour le 2023-12-08 par eSPRIT Pays de la Loire Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Monnières Autres Code postal 44690 Lieu Rue de la Mairie Adresse Rue de la Mairie Ville Monnières Departement Loire-Atlantique Lieu Ville Rue de la Mairie Monnières Latitude 47.1313088 Longitude -1.3550102 latitude longitude 47.1313088;-1.3550102

Rue de la Mairie Monnières Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/monnieres/