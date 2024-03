Sortie pêche à pieds Parking Pointe du Bile 56760 Penestin Penestin, mardi 30 avril 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-30T14:30:00+02:00 – 2024-04-30T16:00:00+02:00

Fin : 2024-04-30T14:30:00+02:00 – 2024-04-30T16:00:00+02:00

Sortie découverte de la pêche à pied, animée par le Centre du Palandrin.

Apporter vos bottes ou chaussures fermées, coupe-vent et casquette.

Découverte des animaux, pêche dans les rochers.

Parking Pointe du Bile 56760 Penestin Penestin Loire-Atlantique Pays de la Loire

FAMILLE NATURE