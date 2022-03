Rover + Kepa Istres Istres Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Derrière l'évidente douceur de ses mélodies, rassurantes, chaleureuses, comme arrachées à la pesanteur du présent, Rover semble avoir toujours été réfractaire à l'idée de confort. L'enregistrement d'Eiskeller en atteste : pour ce troisième album, Timothée Reigner, exilé à Bruxelles depuis plusieurs années, a choisi de s'enfermer quelques mois dans les anciennes Glacières Saint-Gilles de la capitale belge. C'est là, sous terre, dans cette grande pièce austère, froide, qui servait autrefois de repère à un club de boxe, que le songwriter français s'est cloitré dans l'idée de tourner le dos aux habitudes, de s'approprier un lieu a priori hostile. Lumineux et émouvant, la grâce du songwriting de ROVER frappe de nouveau en plein cœur.

