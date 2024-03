Rêve d’air Centre de La Borde Joué-lès-Tours, vendredi 29 mars 2024.

Rêve d’air Une surprise musicale légère comme le vent Vendredi 29 mars, 09h15, 10h30 Centre de La Borde sur réservation

Début : 2024-03-29T09:15:00+01:00 – 2024-03-29T09:45:00+01:00

Fin : 2024-03-29T10:30:00+01:00 – 2024-03-29T11:00:00+01:00

Une joueuse de kora, installée sous son parasol d’oiseaux, de coquillages et de vent, vous accueille sur sa petite île de matières tissées et tricotées.

Grâce à son souffle, un petit palais sonore se crée, et alors récit, chansons et machines à sons s’y engouffrent ! Pour raconter de façon poétique et sensible la rencontre du Facteur Cheval et de sa pierre.

Une surprise musicale légère comme le vent, pour nous tous petits et grands, pour que chacun retrouve, comme le disait Gaston Bachelard, le vol qu’il y a en nous.

Centre de La Borde , 13 route de Monts, Joué-lès-Tours Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire [{« type »: « email », « value »: « diffusion@cielatortue.com »}]

Delphine NOLY Kora