Ouistreham Calvados La célèbre retraite aux flambeaux s’élancera de la caserne des pompiers à 22h et sera accompagnée par la fanfare La Bande à Jojo ». nUne fois arrivés sur la plage, profitez d’un magnifique feu d’artifices tiré à 23h. La célèbre retraite aux flambeaux s’élancera de la caserne des pompiers à 22h et sera accompagnée par la fanfare « La Bande à Jojo ». Une fois arrivés sur la plage, profitez… La célèbre retraite aux flambeaux s’élancera de la caserne des pompiers à 22h et sera accompagnée par la fanfare La Bande à Jojo ». nUne fois arrivés sur la plage, profitez d’un magnifique feu d’artifices tiré à 23h. Rue de Colleville Caserne des pompiers Ouistreham

