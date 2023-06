Quartiers d’été | résidence Pierre Curie Résidence Pierre Curie Villenave-d’Ornon, 7 juillet 2023, Villenave-d'Ornon.

Quartiers d’été | résidence Pierre Curie Vendredi 7 juillet, 19h00, 20h30 Résidence Pierre Curie Entrée libre, Gratuit

Pour se retrouver dans des lieux inédits et profiter de soirées conviviales, la Ville organise des animations de quartiers, avec spectacles gratuits, restauration, guinguette et bonne humeur, juste en bas de chez soi !

> A 19 h

PULSE

COMPAGNIE KIAÏ

Cirque chorégraphique

Six danseurs-acrobates, un DJ et un triple trampoline : ce spectacle court repousse les limites de la physique, annule la gravité, brouille la limite entre la terre et le ciel.

Sur la musique électronique, les mouvements se synchronisent et s’accélèrent. Impossible de résister à l’énergie brute de ces pulsations acrobatiques !

> A 20 H 30

FRANCK ET DAMIEN

Pop Folk Blues

Alliance de la voix chaleureuse et ensorcelante de Franck avec la guitare aux accents dépaysants de Damien, le duo nous embarque dans une balade fantasmée sur les routes de l’Ouest Américain sauvage.

Un concert authentique mêlant compositions originales et reprises d’artistes tels que Ben Harper, John Mayer, The Rolling Stones, Dire Straits, George Ezra.

Restauration gourmande sur place.

Résidence Pierre Curie Rue Pierre Curie, 33140 Villenave d'Ornon Villenave-d'Ornon 33140 Chambéry Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-07T19:00:00+02:00 – 2023-07-07T20:00:00+02:00

2023-07-07T20:30:00+02:00 – 2023-07-07T21:30:00+02:00

