RÉSERVOIR VINYL MARKET Montpellier, samedi 27 janvier 2024.

RÉSERVOIR VINYL MARKET Montpellier Hérault

Le tant attendu ViNYL MARKET de MONTPELLiER (Hérault, 34) est de retour avec une vingtaine d’exposants Disques Vinyles des régions Occitanie, Paca et Auvergne, Rhône Alpes et des Djs plus une excellente sélection de bières artisanales préparées sur place.

Le tant attendu ViNYL MARKET de MONTPELLiER (Hérault, 34) est de retour avec une vingtaine d’exposants Disques Vinyles des régions Occitanie, Paca et Auvergne, Rhône Alpes et des Djs plus une excellente sélection de bières artisanales préparées sur place.

Bonnes Affaires, Foodtrucks et Good Vibes ! Plus d’informations, prochainement ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-27 11:00:00

fin : 2024-04-27 18:00:00

55 Rue Montels Saint-Pierre

Montpellier 34070 Hérault Occitanie

L’événement RÉSERVOIR VINYL MARKET Montpellier a été mis à jour le 2024-03-21 par OT MONTPELLIER