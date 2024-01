CONCERT LES MARGUERITES DE CHASSOL Montpellier, mardi 7 mai 2024.

CONCERT LES MARGUERITES DE CHASSOL Montpellier Hérault

Début : 2024-05-07 20:30:00

fin : 2024-05-07 22:00:00

Quand la plus ancienne société de cinéma au monde rencontre le génie musical de Chassol, cela donne un nouveau concert tout simplement extraordinaire.

En 2003, Chassol compose le thème musical du célèbre logo à la Marguerite de Gaumont. 20 ans plus tard, Gaumont demande à Chassol de s’emparer de son catalogue pléthorique pour le remodeler à sa façon et en faire une exposition et un concert créés à la Gaité lyrique de Paris en septembre dernier, et repris pour la toute première fois ici même, à Tropisme !

Du Dîner de cons à OSS 117, en passant par L’homme orchestre, Tout simplement noir ou encore Cuisine et Dépendances, Chassol propose de (re)découvrir une quinzaine de films mythiques à travers un live virtuose et plein d’humour.

Fidèle à son dispositif fétiche, Chassol est entouré de ses orgues et pianos, d’un batteur et d’un écran géant. Il met littéralement en harmonie les grandes icônes du cinéma de ces 50 dernières années dans un concert où semblent dialoguer Louis de Funès et Carole Bouquet, Patrick Dewaere et Marlène Jobert, ou encore Jean Dujardin, Pierre Richard, Ramzy et Bérénice Bejo.

121 Rue Fontcouverte

Montpellier 34000 Hérault Occitanie



