MAI QUE MAI ! Colombières-sur-Orb, mardi 7 mai 2024.

MAI QUE MAI ! Colombières-sur-Orb Hérault

Le festival « Mai que Mai » est un événement culturel dynamique, mettant en valeur la richesse artistique de la région. Il propose une programmation variée de spectacles, concerts, expositions et animations pour tous les goûts et tous les âges. C’est une célébration joyeuse de l’art et de la convivialité, rassemblant la communauté locale et les visiteurs dans une ambiance chaleureuse

Buvette et restauration seront proposées tout au long du festival par l’organisation et différents partenaires

Diluns lo 6 de Mai (Lundi)

Colombières sur orb

10h00-17h00 Stages de fabrication de lanternes osiers et papiers avec Isabelle Barthélemy

– Réservation obligatoire

Dimars lo 07de Mai (Mardi)

Olargues

19h30 Soupe de l’association La Locomotives

20h30 Balèti Le P’tit bal sauvage

22h30 Balade aux flaubeaux avec Carabena,

La joyeuse Gravité et les structures lumineuses d’Isabelle Barthélemy

Dimècres lo 08 de Mai (Mercredi)

Bédarieux (La Tuilerie)

16h30 Bal des familles avec Carabena et projection de l’Histoire du petit Paolo de Nicolas Liguori

18h00 Ciné rencontre « la pointe courte » d’Agnès Varda, discussion avec Pierre Laurence et Alain Charrié

21h30 Balèti avec 3 pas d’ici, Carabena et Le P’tit bal sauvage

Dijòus lo 09 de Mai (Jeudi)

Colombières sur orb

09h00 Randonnée spectacle « una tasta d’endacòm mai », un léger goût d’aileurs

Dijòus lo 09 de Mai (Jeudi suite)

St Vincent d’Olargues

18h30 Concert du duo Maradraq

21h00 Lo p’tit bal de la luna avec Les Griottes puis boeuf

Divendres lo 10 de Mai (vendredi)

Colombières sur orb

14H00 A l’air d’Albine, balade Los babaus les petites bêtes

18h00-19h30 Entrevista par Bruno Cecillon de Radio lengadoc avec 5 joueurs de hautbois

A partir de 10h30 Journée des hautbois

21h00 Balèti avec Duobois et les musiciens de la fédération Hautbois&Cie

10h30-16h30 2 stages liés à la pratiques des hautbois traditionnels

17h00-18h00 « L’aubòi de nèu » lecture musicale bilingue occitan-français

Dissabte lo 11 de Mai (Samedi)

Colombières sur Orb

10h00 Balade « Colombiera a l’Edat Mejana » avec la maison du Caroux et Colombières d’hier et d’aujoud’hui

18h00 « Lo cent tresaurs de ParcoMolo », vente aux enchères théâtralisée avec Gérard Bastide

14h30-16h30 Atelier d’initiation aux danses de balèti avec Zoé Durand

21h00 DANSAR LA NUÉIT

Nuit de la danse sur le parquet miel !

16h00 Théâtre tout public

« A l’ours » Cie la Fabrique Sauvage

17h00 « Et rond et rond le p’tit bal en rond », balèti des familles

Dissabte lo 11 de Mai (Samedi)

Saint-Vincent d’Olargues

11h30-12h30 Animation musicale du marché de producteurs et de productrices EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-07

fin : 2024-05-12

Colombières-sur-Orb 34390 Hérault Occitanie

L’événement MAI QUE MAI ! Colombières-sur-Orb a été mis à jour le 2024-04-01 par OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC