LA COULEUR DES ÉMOTIONS 29 Avenue Saint-Saëns Béziers, 7 mai 2024, Béziers.

Béziers,Hérault

Les classes à horaires aménagées des collèges Krafft, Riquet et Henri IV vous invitent à leur spectacle, inspiré librement du film d’animation de Pete Docter, Vice-Versa. Musique, théâtre et danse seront au rendez-vous.

Entrée libre dans la limite des places disponibles..

2024-05-07 19:00:00 fin : 2024-05-07 . .

29 Avenue Saint-Saëns

Béziers 34500 Hérault Occitanie



The classes à horaires aménagées of collèges Krafft, Riquet and Henri IV invite you to their show, loosely based on Pete Docter’s animated film Vice-Versa. Music, theater and dance are on the program.

Admission free, subject to availability.

Las clases especiales de los colegios Krafft, Riquet y Henri IV le invitan a su espectáculo, basado libremente en la película de animación Vice-Versa, de Pete Docter. Música, teatro y danza.

Entrada gratuita hasta completar aforo.

Die classes à horaires aménagées der Collèges Krafft, Riquet und Henri IV laden Sie zu ihrer Aufführung ein, die frei von Pete Docters Animationsfilm Vice-Versa inspiriert ist. Musik, Theater und Tanz stehen auf dem Programm.

Freier Eintritt im Rahmen der verfügbaren Plätze.

Mise à jour le 2023-09-19 par OT BEZIERS MEDITERRANEE