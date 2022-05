Repas de la chasse : Sanglier à la broche Oradour-sur-Glane Oradour-sur-Glane Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Repas de la chasse : Sanglier à la broche
Salle des Carderies, Oradour-sur-Glane
22 mai 2022, 12h00

A 12h00. Réservation obligatoire avant le 10 mai. Prix du repas 22€ (vins compris). Organisé par l'association de la chasse d'Oradour-sur-Glane.

