Rendez-vous des lecteurs Médiathèque de Labatut 605 Route de l'église Labatut

2022-05-28 10:00:00 – 2022-05-28 12:00:00

2022-05-28 10:00:00 – 2022-05-28 12:00:00 Médiathèque de Labatut 605 Route de l’église

Labatut Landes

P'tit déj autour des livres ! Échangez sur l'actualité littéraire et partagez vos coups de cœur !

Gratuit, réservation conseillée, dans la limite des places disponibles.

Gratuit, réservation conseillée, dans la limite des places disponibles. P’tit déj autour des livres ! Échangez sur l’actualité littéraire et partagez vos coups de cœur !

Gratuit, réservation conseillée, dans la limite des places disponibles. +33 5 58 98 12 89 P’tit déj autour des livres ! Échangez sur l’actualité littéraire et partagez vos coups de cœur !

Gratuit, réservation conseillée, dans la limite des places disponibles. Médiathèque de Labatut 605 Route de l’église Labatut

