Rendez-vous au jardin… Lalande Saint-Martin-de-Seignanx, 5 juin 2022, Saint-Martin-de-Seignanx.

Rendez-vous au jardin… Lalande Jardin Lalande 131 allée du fronton Saint-Martin-de-Seignanx

2022-06-05 10:00:00 – 2022-06-05 21:00:00 Jardin Lalande 131 allée du fronton

Saint-Martin-de-Seignanx Landes

5 EUR Flâner dans le Jardin Lalande est une véritable invitation au voyage, entre l’ambiance luxuriante du jardin exotique, le jardin à l’anglaise, l’atmosphère zen du jardin japonais, le tunnel végétal, le bassin aux nénuphars… Jocelyne et Gilles vous accueillent samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h pour des visites libres et à 10h, 14h et 16h pour des visites guidées. Au programme de cette édition, exposition de bonzaïs et démonstration : taille et entretien et ateliers ArtDécom de St-Martin-de-Seignanx : peinture, sculpture, tapisserie.

Clôture en musique le dimanche soir de 18h à 21h dans le jardin avec petite restauration.

Musique gitane et espagnole pour 2 guitares.

+33 6 84 18 26 00

Jardin Lalande 131 allée du fronton Saint-Martin-de-Seignanx

dernière mise à jour : 2022-02-22 par