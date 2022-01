Rendez-vous au jardin : atelier semis Tarnos, 5 février 2022, Tarnos.

Rendez-vous au jardin : atelier semis Médiathèque Les Temps Modernes 1 Allée du Fils Tarnos

2022-02-05 16:00:00 – 2022-02-05 17:06:00 Médiathèque Les Temps Modernes 1 Allée du Fils

Tarnos Landes

EUR Vous rêvez de savoir faire vos semis, mais craignez de tout perdre et de devoir racheter des plants au dernier moment ? Cet atelier est fait pour vous ! L’association Las Callunas vous explique quand et comment effectuer vos semis, avec quelles graines, dans quel substrat et dans quel contenants ?

Public adulte.

Sur inscription à partir du 25 janvier.

RDV à 16h. Durée 1h30.

+33 5 59 64 34 43

Médiathèque Les Temps Modernes 1 Allée du Fils Tarnos

