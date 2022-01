RENCONTRE INTERNET ET SES DANGERS Bitche Bitche Catégories d’évènement: Bitche

Moselle

RENCONTRE INTERNET ET SES DANGERS Bitche, 24 février 2022, Bitche. RENCONTRE INTERNET ET SES DANGERS Médiathèque Joseph Schaefer 44 Rue Saint-Augustin Bitche

2022-02-24 20:00:00 20:00:00 – 2022-02-24 Médiathèque Joseph Schaefer 44 Rue Saint-Augustin

Bitche Moselle Bitche Rencontre : internet et ses dangers, conseils pour accompagner au mieux son enfant.

Réseaux sociaux, données personnelles, addictions, mauvaises rencontres… Connaître les dangers d’Internet pour apprendre à son enfant à les repérer et à les éviter.

Rencontre avec Christelle Jacquemin, professeure de SVT, formatrice aux usages pédagogiques du numérique.

Sur inscription au 03 87 06 15 76 ou par mail via : contact@mediatheque-josephschaefer.fr contact@mediatheque-josephschaefer.fr +33 3 87 06 15 76 http://www.mediatheque-josephschaefer.fr/ Médiathèque Joseph Schaefer 44 Rue Saint-Augustin Bitche

