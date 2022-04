RENCONTRE – GLAISE – SALPÊTRE ET LUMIÈRE … Colombelles Colombelles Catégories d’évènement: Calvados

RENCONTRE – GLAISE – SALPÊTRE ET LUMIÈRE … Médiathèque Le Phénix 10 rue Elsa Triolet Colombelles

2022-04-29 18:30:00 18:30:00 – 2022-04-29 19:30:00 19:30:00

Colombelles Calvados Joël Chaléat est né à Colombelles le 5 juin 1944, la veille du Débarquement.

Le lendemain, son père résistant était fusillé par les Allemands à la prison de Caen. De son histoire, il a écrit un livre : Glaise, salpêtre et lumière. Pour Ados-Adultes.

